Nella giornata di campionato numero 11, gli Squali affrontano una trasferta contro la squadra di Milano. La stagione prosegue con quattro partite rimanenti, di cui tre sono in trasferta. L’ultima giornata prevede un turno di riposo per la squadra. La sfida si svolge in una delle trasferte previste nel calendario del campionato di ritorno.

Giornata di campionato numero 11 di ritorno della fase regolare. Per gli Squali si apre la corsa "finale" fatta di quattro sfide di cui tre fuori casa e ancora il turno di riposo all'ultima giornata. Domani, sabato 28 marzo alle 18, l'Oleggio Magic Basket è ospite di Bocconi Milano: sfida importante in termini di classifica. A presentare il match è coach Davide Malgrati: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra con buone individualità e sarà importante per noi mettere da subito fisicità e attenzione dal punto di vista difensivo; dal punto di vista offensivo sarà invece vitale provare a correre per cercare canestri facili che ci diano fiducia per tutto il match. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Oleggio Basket, Squali in trasferta a casa di Bocconi Milano

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