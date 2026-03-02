Oleggio Basket Squali vittoriosi a casa della capolista Sangiorgese

Nella settima giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale, l'Oleggio Magic Basket ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista Sangiorgese, terminata con il punteggio di 81-97. La partita si è svolta in trasferta e ha visto la squadra ospite condurre fin dai primi minuti, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Questo risultato rappresenta un risultato significativo per l’Oleggio Basket.

Che colpo a casa della capolista. Nella settima giornata di ritorno di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket torna alla vittoria e lo fa a casa della capolista Sangiorgese al termine di una prestazione condotta dal primo quarto: finale 81-97.Per Sangiorgese in campo Tosetti, Testa.