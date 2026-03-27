Oggi lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto | anche Gazzettadelsudit si ferma

Oggi si svolge la seconda giornata di sciopero dei giornalisti, che riguarda il rinnovo del contratto di lavoro. L’azione coinvolge sei giornate complessive di astensione e interessa anche il sito Gazzettadelsud.it, che si ferma temporaneamente. La protesta si svolge in risposta alle trattative sul contratto, senza che siano state raggiunte ancora le intese previste.

Oggi la seconda giornata di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti - di un pacchetto che prevede sei astensioni. Una terza giornata di sciopero è stata prevista dal sindacato dei giornalisti per il 16 aprile. Il comunicato della Fnsi Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oggi lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto: anche Gazzettadelsud.it si ferma

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