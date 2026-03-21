Sciopero dei giornalisti venerdì 27 marzo per il rinnovo del contratto

Venerdì 27 marzo si svolge la seconda giornata di sciopero dei giornalisti, che hanno deciso di astenersi dal lavoro in segno di protesta per il rinnovo del loro contratto. Lo sciopero coinvolge sei diverse giornate di astensione complessive e riguarda il settore dell'informazione, con la partecipazione di professionisti di diverse testate. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di rinnovo contrattuale.

Seconda giornata di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti - di un pacchetto che prevede sei astensioni - venerdì 27 marzo. Una terza giornata di sciopero è stata prevista dal sindacato dei giornalisti per il 16 aprile. Le posizioni della Fnsi «Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero», afferma la Fnsi in una nota. «Vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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