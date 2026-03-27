oggi lo sciopero dei giornalisti il comunicato della fnsi

Oggi si svolge uno sciopero dei giornalisti in Italia per chiedere il rinnovo del contratto collettivo, scaduto da dieci anni. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha diffuso un comunicato ufficiale in cui annuncia l'astensione dal lavoro. La protesta coinvolge diverse testate e si concentra sulla tutela delle condizioni professionali e salariali dei giornalisti.

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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