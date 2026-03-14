Ofer Winter a Capaccio Paestum Potere al Popolo contro l' ex generale israeliano | Inaccettabile che circoli liberamente in Italia

Ofer Winter, ex generale israeliano, sarà ospite presso l’Hotel Ariston a Capaccio-Paestum dal 31 marzo al 9 aprile, durante un pacchetto vacanza dedicato principalmente a israeliani per celebrare la Pasqua ebraica. La presenza di Winter ha suscitato proteste da parte di Potere al Popolo, che ha definito inaccettabile la sua libera circolazione in Italia. La tensione si concentra sulla presenza del militare in un’area turistica del Cilento.

Aria di protesta, nel salernitano: dal 31 marzo al 9 aprile Ofer Winter sarà invitato speciale presso l’Hotel Ariston a Capaccio-Paestum, sulle coste del Cilento, nell’ambito di un pacchetto vacanza rivolto principalmente ad israeliani che intendessero festeggiare la Pasqua ebraica sulle nostre coste. “Ofer Winter è un ex generale di brigata israeliano diventato un simbolo della destra dura nazional-religiosa israeliana, sia per la sua commistione tra teologia e arte militare, sia per le sue posizioni su Gaza e i palestinesi. Attirò per la prima volta l’attenzione del grande pubblico nel 2014, durante l’operazione Margine di Protezione, che costò la vita a oltre 2300 abitanti di Gaza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormIl nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior... Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini”Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza :... Contenuti utili per approfondire Ofer Winter Argomenti discussi: Ofer Winter è un criminale di guerra: fuori dalla nostra terra i complici del genocidio in Palestina!; Depliant turistico: Vacanza in Italia con generale Idf. Caso Ofer Winter a Capaccio Paestum: scoppia la protesta contro l’ex generale israelianoPolemica a Capaccio Paestum per la presenza dell'ex generale israeliano Ofer Winter all'Hotel Ariston. Attivisti chiedono l'intervento delle autorità italiane ... infocilento.it