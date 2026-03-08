Aggiornamento GPS 2026 conto alla rovescia per la chiusura delle operazioni | ecco a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 9 marzo alle 14 | 30
Fino a lunedì 16 marzo, le persone interessate possono iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. L’aggiornamento riguarda il processo che si concluderà nel 2026, segnando la fine delle operazioni. Venerdì 9 marzo alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante ufficiale, trasmesso in diretta.
Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).
GPS 2026, cresce l’attesa per l’ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo? QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 9 febbraio alle 14:30Resta alta l’attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Temi più discussi: Le FAQ Ministeriali sull’aggiornamento GPS 2026-2028; GPS 2026, certificazioni informatiche, superamento del concorso e simulazione del punteggio: i consigli utili dell'esperto; Supplenze 2026/27: riconferma docente per il sostegno, quando parte la procedura [LO SPECIALE]; Guida completa alle FAQ del Ministero sulle GPS 2026/2028: chiarimenti su master e dottorati di ricerca.
Aggiornamento GPS 2026, 86 FAQ pubblicate: facciamo chiarezza sulla procedura. QUESTION TIME con Quattrocchi
GPS 2026 Gps 2026, come aggiornare le graduatorie per le supplenze scolasticheParte oggi, 23 febbraio 2026, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028 ... statoquotidiano.it
