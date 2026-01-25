L’Amministrazione Comunale di Dugenta accoglie con soddisfazione la notizia di aver ottenuto un finanziamento di 591.700 euro per la realizzazione della nuova Isola Ecologica. Questo importante risultato rappresenta un passo avanti verso il miglioramento dei servizi ambientali e la sostenibilità del territorio, confermando l’impegno dell’amministrazione nel favorire progetti a beneficio della comunità e del rispetto dell’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, un traguardo che vede l’assegnazione di un finanziamento di € 591.700,00 per la realizzazione della nuova Isola Ecologica. Questo importante obiettivo, raggiunto grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027 approvati dall’ Ente d’Ambito (ATO) di Benevento, rappresenta la sintesi perfetta tra una visione politica lungimirante e una gestione tecnica d’eccellenza, costantemente finalizzata al benessere della comunità guidata dal Sindaco, Dott. Clemente Di Cerbo. L’Amministrazione ha sempre creduto fermamente nella necessità di dotare Dugenta di un Centro Comunale di Raccolta moderno ed efficiente, considerandolo un pilastro fondamentale per la tutela del decoro urbano e il potenziamento della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dugenta ottiene 591.700€ per la nuova Isola Ecologica: soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

