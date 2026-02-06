Ponte sullo Stretto Salvini spinge per avvio lavori entro 2026 | Io sono pronto anche per domani credo sia solo questione di mesi

Il ministro Salvini ha annunciato che i lavori per il Ponte sullo Stretto potrebbero partire già entro il 2026. Ha detto di essere pronto anche domani, e che ora tutto dipende solo dai tempi burocratici. Il governo insiste: l’opera non è stata abbandonata e si farà.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito con decisione l'impegno del governo sul Ponte sullo Stretto, chiarendo che l'iter dell'opera "non" è azzerato. Salvini ha assicurato che le fasi preliminari, che avrebbero potuto partire già lo scorso anno, sono state solo m.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato l'intenzione di realizzare il Ponte sullo Stretto, sottolineando la sua determinazione a portare avanti il progetto nonostante le molte opposizioni.

Ponte sullo Stretto, Salvini: Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti

