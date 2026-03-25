Lavori sulla SP17-dir SP35 al confine tra Pisa e Siena | strada riaperta lavori per 2 milioni

Oggi, 25 marzo, la strada SP 17-dirSP 35 tra Pisa e Siena è stata riaperta al traffico dopo aver completato i lavori di manutenzione straordinaria al ponte. Gli interventi, che hanno coinvolto un investimento di circa 2 milioni di euro, hanno riguardato la riparazione e il ripristino della struttura. La circolazione era stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di intervento.

Si è sostanzialmente chiuso il cantiere per il collegamento fra le due province, restano poche opere conclusive che saranno gestite con brevi limitazioni Riapre oggi, 25 marzo, la SP 17-dirSP 35 al confine tra Pisa e Siena, dopo i lavori eseguiti per la manutenzione straordinaria al ponte. "I lavori sono stati realizzati dalla Provincia di Pisa e dalla Provincia di Siena, e insistono sul territorio di Castelnuovo Val di Cecina e il limitrofo comune senese di Radicondoli", spiega il Presidente Massimiliano Angori. "Nella giornata di martedì 24 marzo - prosegue - è stato effettuato il collaudo dell'opera. Adesso rimangono alcune opere... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lavori sulla SP17-dir/SP35 al confine tra Pisa e Siena: strada riaperta, lavori per 2 milioni Articoli correlati Leggi anche: Lavori sulla linea Firenze-Empoli-Pisa: stop ai treni tra Empoli e Pisa per tre giorni. Ecco quando Frana in via Carso a Como, strada riaperta con limitazioni: senso unico alternato e lavori per mesiVia Carso è stata riaperta nella serata di ieri, ma con forti limitazioni alla circolazione.