Nuovo polo Toyota MH la Città Metropolitana approva la delibera

La Città Metropolitana ha approvato una delibera che autorizza l’ampliamento del polo produttivo della Toyota Material Handling nel quartiere di Martignone, in Valsamoggia. La decisione riguarda un progetto che coinvolge un aumento delle superfici e delle attività dell’azienda nel territorio. La delibera è stata ufficialmente approvata nel corso dell’ultima riunione amministrativa.

La Toyota Material Handling compie un ulteriore passo verso il suo ampliamento nel polo produttivo del Martignone, in Valsamoggia. Il Consiglio metropolitano di Bologna ha dato il via libera alla costruzione della nuova sede all'interno di un progetto che punta a riorganizzare e ingrandire le strutture del colosso della logistica che ha attualmente sede nella zona di Borgo Panigale, con l'obiettivo di concentrare le attività in un unico stabilimento. Secondo quanto emerso durante la seduta, l'obiettivo del progetto non è solo l'efficacia operativa, ma anche una significativa riduzione degli impatti ambientali sul territorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Nuovo polo Toyota MH, la Città Metropolitana approva la delibera Articoli correlati Anche Montesilvano approva alla delibera per fermare la fusioneMontesilvano ha espresso formalmente il suo dissenso rispetto al processo di fusione con Pescara e Spoltore, approvando una delibera che, pur non... Napoli, il Consiglio della Città metropolitana approva il Bilancio: manovra da 610 milioniUna manovra da 610 milioni di euro, e con una previsione di cassa di un miliardo di euro per il 2026.