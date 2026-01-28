Napoli il Consiglio della Città metropolitana approva il Bilancio | manovra da 610 milioni

Il Consiglio della Città Metropolitana di Napoli ha approvato il bilancio con una manovra da 610 milioni di euro. La proposta prevede anche una previsione di cassa di un miliardo di euro per il 2026. La delibera è passata senza troppi problemi, e ora si attende l’implementazione dei fondi per i vari progetti in programma.

Una manovra da 610 milioni di euro, e con una previsione di cassa di un miliardo di euro per il 2026. Fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e ambiente. Ma anche tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita’ culturali e assetto del territorio: con il voto favorevole della maggioranza il Consiglio Metropolitano di Napoli ha adottato, nel corso della seduta tenutasi questa mattina nell’aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale, il Programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028.🔗 Leggi su Ildenaro.it

