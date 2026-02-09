Anche Montesilvano approva alla delibera per fermare la fusione

Montesilvano mette un freno alla fusione con Pescara e Spoltore. La città ha approvato una delibera che, anche se non ha valore legale, mostra chiaramente il suo dissenso. Ora si attende di capire se questa presa di posizione influenzerà le prossime mosse delle amministrazioni coinvolte.

Montesilvano ha espresso formalmente il suo dissenso rispetto al processo di fusione con Pescara e Spoltore, approvando una delibera che, pur non avendo valore legale vincolante, rappresenta un chiaro segnale politico. La decisione del consiglio comunale arriva sulla scorta di analoghe manifestazioni di opposizione da parte di Spoltore e riflette le preoccupazioni legate alle possibili conseguenze dell’unione amministrativa, prevista per il primo gennaio 2027. La seduta del consiglio comunale di Montesilvano si è conclusa con l’approvazione della delibera che chiede la sospensione del processo di fusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il consiglio comunale di Montesilvano ha deciso di bloccare il processo di fusione con Pescara.

Montesilvano si prepara a chiedere anche il blocco della fusione con Pescara.

