Un incrocio critico cambia volto | partiti i lavori della nuova rotatoria
Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. Questa modifica stradale mira a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti. L’intervento comporta l’installazione di una nuova rotatoria che, una volta completata, contribuirà a snellire i flussi veicolari nell’area. I lavori sono in corso e si prevede che l’intera opera sarà ultimata a breve.
Sono partiti i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. L’avvio del cantiere, inizialmente previsto nei giorni scorsi, è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse che non hanno consentito l’apertura in.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Partiti i lavori per la nuova rotatoria tra via Antonelli e via Pantini: polemica sui sei pini tagliati [VIDEO]Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Antonelli e via Pantini, nell’ambito del progetto di riqualificazione della riserva D’Annunziana.
Una nuova rotatoria in città: così cambierà la circolazione all'incrocio di via GiottoÈ in fase di realizzazione una nuova rotatoria all’incrocio di via Giotto, con un investimento di mezzo milione di euro.
Argomenti discussi: In piazza Baldissera ora arrivano i binari. Ecco come cambia la viabilità e le deviazioni dei bus Gtt; Ciclista investita all’incrocio. Viabilità in tilt; SEMAFORO SPENTO DA MESI: NUOVO SCHIANTO ALL’INCROCIO DI VIALE COSTANZA; Incidente sulla via Casilina tra Due Leoni e Grotte Celoni: tratto chiuso e traffico deviato su via Siculiana.
ALGHERO, GRAVE INCIDENTE IN CENTRO: 5 FERITI Un violento scontro tra due veicoli ha scosso il centro di Alghero nella serata del 15 gennaio, all’incrocio tra via Del Corallo, via Deledda e via Barracu. Una delle auto coinvolte è stata proiettata a diversi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.