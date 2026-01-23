Un incrocio critico cambia volto | partiti i lavori della nuova rotatoria

Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. Questa modifica stradale mira a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti. L’intervento comporta l’installazione di una nuova rotatoria che, una volta completata, contribuirà a snellire i flussi veicolari nell’area. I lavori sono in corso e si prevede che l’intera opera sarà ultimata a breve.

Sono partiti i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione tra viale dell'Ecologia e viale Gradara. L'avvio del cantiere, inizialmente previsto nei giorni scorsi, è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse che non hanno consentito l'apertura in.

