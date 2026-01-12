Terni Stefano Bandecchi | Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro Ternana | Con i Rizzo rapporti di m****

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio. Dopo un periodo di silenzio, Bandecchi denuncia la mancanza di trasparenza sul nuovo ospedale e manifesta insoddisfazione nei confronti dei rapporti con la proprietà della squadra. Le sue parole segnano l'inizio di un nuovo anno di confronti e tensioni locali.

Terni. Nuovo ospedale, Bandecchi offre l'area dell'aviosuperficie: «Non voglio speculazioni» - TERNI Il sindaco di Terni, nonché presidente della Provincia, Stefano Bandecchi "mena" a destra e sinistra, e ce le ha per tutti: dai politici locali a presunti speculatori pronti a fare affari con la ... ilmessaggero.it

BANDECCHI ( SINDACO )NE HA PER TUTTI: per la REGIONE, PER I RIZZO e MINACCIA AZIONI LEGALI

#Terni, via Cavour: c’è la mostra ‘ #Silenti #padri’ a firma Stefano #Petrucci x.com

Il Presidente Stefano Bandecchi ha nominato Gianluca Di Liberti nuovo Segretario nazionale di "Dimensione Bandecchi" sostituisce Riccardo Corridore. La nomina direttamente dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi: “In vista delle elezioni politiche del 2027, - facebook.com facebook

