Serata di controlli a Veronetta | 131 persone identificate dalle forze dell' ordine

Venerdì sera a Veronetta si sono svolti controlli coordinati dalle forze dell'ordine, coinvolgendo polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale. L’intervento, regolamentato dal questore di Verona, ha portato all’identificazione di 131 persone, nell’ambito di operazioni di controllo del territorio finalizzate alla sicurezza pubblica. Questa attività rientra nelle azioni di prevenzione e tutela della comunità locale.

Ancora un’operazione straordinaria interforze ad “alto impatto”, regolamentata con ordinanza del questore di Verona, è stata messa in campo venerdì sera dalla polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza, anche con la collaborazione della polizia locale. L’epicentro. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Controlli della forze dell'ordine intensificati per le festività: identificate 134 persone Leggi anche: Capodanno in sicurezza, imponente dispiego di forze dell'ordine: 200 le persone identificate La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serata di controlli a Veronetta: 131 persone identificate dalle forze dell'ordine - Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, venerdì hanno battuto il quartiere con particolare riferimento alla zona di Porta Vescovo, piazza Santa Toscana e via XX settembre ... veronasera.it

Veronetta di nuovo nel mirino delle forze dell’ordine: 131 persone identificate - Operazione "alto impatto", maxi controlli della forze dell'ordine nella zona di Veronetta e dintorni: 131 persone identificate. veronaoggi.it

Operazione Alto impatto al quartiere Veronetta: identificate 131 persone e controllati 17 veicoli nella notte - Quattro violazioni del Codice della strada e una persona segnalata per possesso di sostanze stupefacenti. ilgazzettino.it

Serata danzante senza autorizzazioni ad Augusta (Sr), Polizia e Guardia di Finanza la sospendono e riscontrano varie irregolarità. Nel corso di predisposti servizi di controlli amministrativi, lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza han - facebook.com facebook

Controlli nella notte in un locale di #Terracina, in provincia di #Latina, dove la #Polizia di Stato ha riscontrato diverse irregolarità legate alle licenze e alle misure di sicurezza. Durante una serata danzante, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa dell x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.