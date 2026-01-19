Monreale il mercatino settimanale si trasferisce in via Pio La Torre

Il mercatino settimanale di Monreale si sposta in via Pio La Torre, nell'ambito di un intervento di riorganizzazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale. Questa modifica mira a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e a valorizzare il centro città, mantenendo l’offerta commerciale e le tradizioni locali. La nuova disposizione entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana, garantendo continuità e un miglior servizio per cittadini e visitatori.

L'Amministrazione comunale di Monreale annuncia un'importante riorganizzazione del tessuto urbano e commerciale della città. La Giunta ha disposto il trasferimento del mercato rionale settimanale dall'attuale sede di Piazza Ignazio Florio alla nuova area individuata in Via Pio La Torre. Questa decisione si è resa necessaria per consentire l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di risalita dal Parcheggio Torres. Durante l'esecuzione delle opere, il parcheggio non potrà ospitare i pullman turistici, che verranno temporaneamente dirottati proprio in Piazza Ignazio Florio, rendendo indispensabile lo spostamento delle attività mercatali.

Da lunedì 19 gennaio, l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Carpi si trasferisce temporaneamente nella Torre dell’Uccelliera, in piazza Martiri. La sede sarà operativa in questa nuova location fino alla fine di gennaio. Questo spostamento riguarda esclusivamente l’ufficio pubblico, mantenendo invariati i servizi offerti ai cittadini durante il periodo di transizione. A Barberino Tavarnelle un mercatino di Natale sotto la torre del castello

A Barberino Tavarnelle, il 20 e il 27 dicembre, dalle 11 alle 18, si svolgerà un suggestivo mercatino di Natale presso il resort COMO Castello del Nero, sotto la Torre del Castello. Un evento dedicato alla tradizione e ai sapori della Toscana, pensato per vivere l'atmosfera natalizia in un contesto unico e affascinante. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

