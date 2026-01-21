Nuove assunzioni per la sanità marchigiana la Csil Fp | Passo avanti importante ora continuità e omogeneità
La Cisl Fp Marche valuta positivamente l’incontro al Dipartimento salute della Regione, che ha coinvolto l’assessore regionale, le direzioni degli enti del Servizio sanitario e le organizzazioni del settore. La firma delle nuove assunzioni rappresenta un passo importante per il sistema sanitario marchigiano. Ora, l’obiettivo è mantenere continuità e omogeneità nell’attuazione di queste misure, per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione.
ANCONA – Giudizio complessivamente positivo da parte della Cisl Fp Marche sull’incontro che si è svolto al Dipartimento salute della Regione Marche alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, delle direzioni degli enti del Servizio sanitario regionale e di tutte le organizzazioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
