Nuove assunzioni per la sanità marchigiana la Csil Fp | Passo avanti importante ora continuità e omogeneità

La Cisl Fp Marche valuta positivamente l’incontro al Dipartimento salute della Regione, che ha coinvolto l’assessore regionale, le direzioni degli enti del Servizio sanitario e le organizzazioni del settore. La firma delle nuove assunzioni rappresenta un passo importante per il sistema sanitario marchigiano. Ora, l’obiettivo è mantenere continuità e omogeneità nell’attuazione di queste misure, per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione.

