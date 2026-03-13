Durante il XXV congresso di Magistratura Democratica a Roma, Enrico Grosso, presidente del Comitato per il NO al Referendum, ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma Nordio, sostenendo che potrebbe mettere a rischio la vita dei cittadini. La sua dichiarazione si concentra sull’allarme lanciato in merito alle possibili conseguenze di questa riforma.

Enrico Grosso, presidente del Comitato per il NO al Referendum, ha lanciato un allarme rosso durante il XXV congresso di Magistratura Democratica svoltosi a Roma. La riforma proposta da Nordio non è vista come una semplice modifica burocratica, ma come un attacco diretto alla vita dei cittadini e all’autonomia della magistratura. L’intervento si è tenuto questa mattina nel cuore della capitale, dove si è riunita l’associazione di giudici democratici per discutere le implicazioni delle nuove proposte legislative. Il messaggio è netto: la separazione dei poteri rischia di crollare se si accetta questo cambiamento radicale. La minaccia alla Costituzione e ai diritti civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Grosso: la riforma Nordio minaccia la vita dei cittadini

