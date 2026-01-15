Cabina di regia Formez-Regione Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell’innovazione dei servizi

La cabina di regia tra il Formez e la Regione Abruzzo, insediata a Roma, mira a rafforzare le competenze amministrative e a favorire l’innovazione nei servizi pubblici. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di pratiche più efficienti e moderne, contribuendo a migliorare l’offerta ai cittadini e alle imprese locali attraverso un approccio coordinato e strategico.

