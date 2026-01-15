Cabina di regia Formez-Regione Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell’innovazione dei servizi

Da chietitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cabina di regia tra il Formez e la Regione Abruzzo, insediata a Roma, mira a rafforzare le competenze amministrative e a favorire l’innovazione nei servizi pubblici. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di pratiche più efficienti e moderne, contribuendo a migliorare l’offerta ai cittadini e alle imprese locali attraverso un approccio coordinato e strategico.

Rafforzamento della capacità amministrativa e promozione dell’innovazione dei servizi in Abruzzo: è il senso della cabina di regia Formez-Regione Abruzzo insediatasi a Roma. L’iniziativa scaturisce dall’accordo quadro (2025-2029) firmato dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e il. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Gol Day", Formez e Regione presentano i nuovi servizi dei Centri per l’impiego

Leggi anche: America’s Cup a Bagnoli: i rilievi della Regione in cabina di regia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

cabina regia formez regioneInnovazione servizi, insediata Cabina di regia Formez-Regione Abruzzo - Regione Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell'innovazione dei servizi in Abruzzo. ansa.it

cabina regia formez regioneIstituzioni: Cabina di regia Formez-Regione per innovazione e rafforzamento della PA - Regione Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell’innovazione dei servizi in Abruzzo. regione.abruzzo.it

cabina regia formez regioneRegione Abruzzo e Formez, al via la Cabina di regia per innovare la Pubblica Amministrazione - La Cabina di regia Formez–Regione Abruzzo si è insediata presso la sede romana di Formez, dando attuazione all’accordo quadro 2025- laquilablog.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.