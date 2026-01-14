Ets si aggiudica il lotto 2 della metro Napoli-Vittorio e Afragola | la prima della città con treni senza conducenti

ETS S.p.A. si è aggiudicata il lotto 2 della linea Napoli-Vittorio Emanuele-Afragola, segnando la prima implementazione di treni senza conducente nella città. Società ingegneristica specializzata in progettazione e direzione lavori, ETS opera in settori come infrastrutture, edilizia sanitaria e residenziale. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nello sviluppo delle reti di trasporto innovative e sostenibili a Napoli.

