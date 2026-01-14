Ets si aggiudica il lotto 2 della metro Napoli-Vittorio e Afragola | la prima della città con treni senza conducenti

Da napolitoday.it 14 gen 2026

ETS S.p.A. si è aggiudicata il lotto 2 della linea Napoli-Vittorio Emanuele-Afragola, segnando la prima implementazione di treni senza conducente nella città. Società ingegneristica specializzata in progettazione e direzione lavori, ETS opera in settori come infrastrutture, edilizia sanitaria e residenziale. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nello sviluppo delle reti di trasporto innovative e sostenibili a Napoli.

ETS S.p.A. (Codice Alfanumerico: ETS, ISIN: IT0005669558, “ETS” o “Società”) – società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

