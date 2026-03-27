Nuova mazzata per Myrta Merlino fuori da Mediaset | la decisione è ufficiale

Mediaset ha comunicato ufficialmente che Myrta Merlino non sarà più alla conduzione di programmi sui propri canali. La decisione riguarda sia Canale 5 sia Rete 4, con la giornalista che continuerà a svolgere il ruolo di opinionista a tempo indeterminato. La notizia conferma la fine del suo incarico come conduttrice all’interno delle reti del gruppo.

È ufficiale: Mediaset non vuole Myrta Merlino alla conduzione. Niente Canale 5, niente Rete 4. La giornalista resta opinionista a tempo indeterminato. Ennesima mazzata per il volto televisivo C’è un nome che Mediaset sembra aver deciso di mettere da parte, almeno per ora. Quel nome è Myrta Merlino. Dopo la fine anticipata della sua esperienza a Pomeriggio 5, la giornalista campana si ritrova in una situazione di stallo professionale che, a quanto pare, non cambierà nel breve periodo. La fine di Pomeriggio 5 e l’inizio del silenzio. Myrta Merlino era arrivata a Pomeriggio 5 con un mandato chiaro: prendere le redini del programma dopo l’addio di Barbara d’Urso, alleggerirlo dai toni più sopra le righe e portarlo verso un taglio più giornalistico e informativo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Nuova mazzata per Myrta Merlino, fuori da Mediaset: la decisione è ufficiale Articoli correlati Ma che fine ha fatto Myrta Merlino? Mediaset le dà una batosta pesante: brutte notizie all’orizzonteNegli ultimi mesi il volto di Myrta Merlino sembra essersi fatto sempre più raro nel panorama televisivo, alimentando dubbi e curiosità tra gli... Myrta Merlino, momento negativo nella tv: l’ultima scelta di MediasetMyrta Merlino resta un caso aperto all’interno di Mediaset, una presenza sospesa tra passato recente e un futuro che, almeno per ora, non sembra... Approfondimenti e contenuti su Myrta Merlino Argomenti discussi: Myrta Merlino, dopo Pomeriggio 5 il buio: nuova mazzata da Mediaset. Myrta Merlino, dopo Pomeriggio 5 il buio: nuova mazzata da MediasetNessun progetto in vista per la giornalista Myrta Merlino, la decisione dei piani alti di Mediaset: il retroscena ... gossipetv.com Myrta Merlino esclusa di nuovo da Mediaset?/ La nuova batosta dopo Pomeriggio 5Myrta Merlino continuerà a far parte della Mediaset? Il futuro incerto della conduttrice nell'azienda dopo Pomeriggio 5 ... ilsussidiario.net