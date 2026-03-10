Gregorio Paltrinieri partecipa alla prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, che si svolge il 27-28 marzo a Soma Bay, in Egitto. Accanto a lui, Taddeucci si prepara a difendere il titolo della competizione. Sono stati annunciati i convocati per questa tappa, che segna l'inizio della stagione agonistica nel circuito internazionale.

Gregorio Paltrinieri sarà tra i grandi protagonisti della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, che andrà in scena il 27-28 marzo a Soma Bay (Egitto). Come ormai da tradizione, il massimo circuito internazionale itinerante si aprirà nella località che affaccia sul Mar Rosso e il fuoriclasse carpigiano inseguirà un risultato degno di nota, in modo da darsi il giusto slancio verso le successive tre prove previste tre Ibiza (Spagna, 24-25 aprile), Golfo Aranci (1-2 maggio) e Setubal (Portogallo, 20-21 giugno). Il vice campione mondiale di 5 km e 10 km, nonché Campione d’Europa sulla distanza più breve, si è ormai concentrato sull’attività in acque libere, dopo essersi messo al collo due medaglie in vasca alle Olimpiadi di Parigi 2024 (bronzo sugli 800 e argento sui 1500). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gregorio Paltrinieri apre la stagione, Taddeucci difende la Coppa del Mondo: i convocati per Soma Bay

