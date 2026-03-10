Nuoto Paltrinieri dà il via alla stagione | i convocati per Soma Bay

La stagione di nuoto inizia ufficialmente con la convocazione di Paltrinieri e Taddeucci per il raduno a Soma Bay. La squadra si prepara per la Coppa del Mondo, mentre le ultime settimane sono state dominate dalle Olimpiadi di Milano Cortina e dagli sport invernali. La selezione comprende atleti che si allenano in vista delle prossime competizioni internazionali.

La stagione del nuoto prende il via e parte subito con il botto: Paltrinieri e Taddeucci scaldano i motori per la Coppa del Mondo Nelle ultime settimane, le attenzioni sono state calamitate delle Olimpiadi di Milano Cortina e dagli sport invernali. Ma ora la temperatura aumenta pian piano, i cappotti finiscono in alto negli armadi, e si torna nelle acque del nuoto mondiale. Il 27 e il 28 marzo a Soma Bay, in Egitto, andrà in scena la prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo e tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Gregorio Paltrinieri. Ci sono grandi attese per il campione italiano, che cercherà di dire subito la sua per poi confermarsi nelle altre tappe. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Gregorio Paltrinieri apre la stagione, Taddeucci difende la Coppa del Mondo: i convocati per Soma BayGregorio Paltrinieri sarà tra i grandi protagonisti della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, che andrà in scena il 27-28 marzo a...

Nuoto | Fabrizio Antonelli: la mente dietro Paltrinieri e i campioni del fondo azzurroVincitore nel 2021 del premio “Allenatore dell’Anno” – Trofeo Alberto Castagnetti, Antonelli incarna una visione moderna dell’allenatore: tecnica,...

Contenuti utili per approfondire Nuoto Paltrinieri dà il via alla...

Coppa del Mondo. Gli azzurri per Soma BayI CONVOCATI PER SOMA BAY: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Cooper Nuoto), Dario Verani (Esercito / Livorno Acquatics), IvanGiovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN ... federnuoto.it

World Cup. Si riparte da Soma Bay. Paltrinieri guida gli azzurriIl nuoto in acque libere riparte, nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, dalla World Cup. La prima tappa, come consuetudine degli ultimi anni, è prevista a Soma Bay, in Egitto, il ... federnuoto.it