LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | Karlsson vince Diggins sempre sul podio Bene Ganz

In diretta da Lahti, si sono conclusi i 10 km di sci di fondo in tecnica classica, con Karlsson che ha conquistato la vittoria e Diggins che si è piazzata sul podio. Tra i risultati, si segnala anche la buona prestazione di Ganz. La gara femminile si è conclusa alle 11:25, e tra poco è prevista la partenza della gara maschile alle 12:15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:25 Si chiude qui la prova femminile, vi ricordiamo l’appuntamento per le ore 12:15 con quella maschile. A più tardi! CLASSIFICA 10 KM TC LAHTI (FIN) DONNE: Frida Karlsson (SWE) 25’57?6. Linn Svahn (SWE) +4?1. Jessie Diggins (USA) +6?2. Dariya Nepryaeva (RUS) +16?3. Heidi Weng (NOR) +17?1. 17. Caterina Ganz (ITA) +46?2 11:20 Sundling quinta dietro a Weng. Attendiamo la russa che con un gran finale sarebbe 4^! 11:19 Attenzione a Nepryaeva che ha 4? di ritardo da Diggins. 11:18 Chiude Frida Karlsson e vince lei, di 4?1 su Svahn. Diggins stampa Weng e si prende il podio. 11:17 Ganz chiude a 48? da Svahn, non è male. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Karlsson vince, Diggins sempre sul podio. Bene Ganz Leggi anche: LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podio LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: campionato svedese, Ganz per un risultato di prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:11 Comincia a recuperare Heidi Weng e si porta a +13?. Una selezione di notizie su LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026.... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!; LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo piglia tutto, Diggins ipoteca la Coppa. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1.1km Svahn ed ha 81 di margine sulla francese ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sprint in tecnica libera da Lahti, Finlandia. Nella giornata di domani si ... oasport.it Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook Campionati Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km a tecnica classica! Bene anche Marco Pinzani, già argento nella 20 km, che oggi chiude settimo. #NoiconVoi x.com