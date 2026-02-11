FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Enrica Piccoli | esperienza eleganza e leadership azzurra

Enrica Piccoli si racconta tra due Olimpiadi, Tokyo 2020 e Parigi 2024. La nuotatrice italiana parla della sua carriera, delle medaglie vinte e dei cambiamenti tecnici che ha affrontato. Racconta anche come la crescita personale l’ha aiutata a rimanere concentrata e a migliorarsi ogni giorno.

Enrica Piccoli è una delle figure più rappresentative del nuoto artistico italiano. In questo episodio di FOCUS, racconta il suo percorso tra due Olimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024), medaglie mondiali ed europee, cambiamenti tecnici e crescita personale. Un'intervista che va oltre il risultato: * la gestione della pressione ai massimi livelli * il ruolo di riferimento in una squadra che evolve * l'evoluzione del nuoto artistico moderno * cosa significa restare competitiva nel tempo Una conversazione autentica con un'atleta che ha fatto della continuità e dell'eleganza la sua firma.

