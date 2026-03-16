Nts Informatica cala la dodicesima vittoria consecutiva Giustino mattatore con 40 punti

Nts Informatica ottiene la dodicesima vittoria consecutiva grazie a una prestazione solida, mentre Giustino si distingue con 40 punti. La partita, che si è conclusa senza grandi emozioni, ha rispettato le previsioni e conferma il momento positivo della squadra. Rimini conclude così la serie di incontri con un risultato che rafforza la sua posizione in classifica.

Partita mai in discussione per Nts Informatica Basket Rimini, che cambia passo nel terzo quarto. Giustino trascina con 40 punti Rimini centra la dodicesima vittoria consecutiva al termine di una gara che, pur non particolarmente spettacolare, ha rispettato pienamente il pronostico. Contro Icaro Basket Brescia, presentatasi ancora con soli sette giocatori e con un ritmo piuttosto blando, Nts Informatica Basket Rimini si adegua ai ritmi della partita. Anche le condizioni del campo, non ottimali, non aiutano a dare grande intensità al gioco. Non è stata una partita destinata a restare negli annali del basket, ma la superiorità riminese non è mai stata in discussione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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