Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Miami Perché il serbo salta il torneo?

Novak Djokovic ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Miami. La sua assenza rappresenta una scelta che ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati, considerando il suo ruolo di protagonista nel circuito ATP. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda motivazioni che non sono legate esclusivamente alla questione di calendario o infortuni.

Non ci sarà Novak Djokovic, ed è per ragioni diverse dal puro e semplice fatto compiuto un’assenza molto pesante, al Masters 1000 di Miami. Da poche decine di minuti il torneo ha comunicato che il serbo non andrà a giocare in Florida, dando così direttamente l’appuntamento alla stagione su terra rossa. Il problema per il quale Djokovic ha deciso di cancellarsi, in questo caso prima che sia stilato il tabellone (domani), è legato alla spalla destra. Si tratta di un’assenza pesante non solo per la questione che porta dritti al nome di spicco, ma anche per la classifica del 24 volte campione Slam, ammesso che ormai di questa gl’importi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Miami. Perché il serbo salta il torneo? Articoli correlati Djokovic salta il Masters 1000 di Miami e scende dal podio AtpIl panorama del tennis mondiale sta vivendo una fase di profonda trasformazione che vede i grandi miti del passato recente cedere il passo alle nuove... Tennis, Novak Djokovic annuncia il forfait dal torneo di AdelaideNovak Djokovic, negli ultimi giorni, ha fatto parlare molto di sé e non per le sue vicende sul campo da tennis. Approfondimenti e contenuti su Novak Djokovic Temi più discussi: Indian Wells, Alcaraz inarrestabile vola nei quarti. Che rimonta di Draper su Djokovic; ATP Indian Wells 2026: Avanti Alcaraz, Djokovic e Medvedev; Musetti rinuncia al torneo di Acapulco: Devo continuare con la riabilitazione; ATP Indian Wells - Djokovic sfida Draper, Alcaraz contro Ruud: l'orario delle partite. Novak Djokovic rinuncia a Miami. Il serbo salta il secondo Masters 1000 dell’annoNon ci sarà Novak Djokovic, ed è per ragioni diverse dal puro e semplice fatto compiuto un'assenza molto pesante, al Masters 1000 di Miami. Da poche ... oasport.it Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Miami: ecco la motivazioneNovak Djokovic non partirà per Miami nei prossimi giorni a causa di un problema alla spalla destra. Il fuoriclasse serbo ha annunciato il forfait al secondo Masters 1000 della stagione, non potendo du ... tennisworlditalia.com ULTIM'ORA: DJOKOVIC DÀ FORFAIT A MAIAMI Novak Djokovic ha ufficializzato la sua rinuncia al Masters 1000 di Miami 2026. Il tennista serbo, che lo scorso anno era tornato in finale in Florida perdendo contro Jakub Mensik, è stato costretto al forfait a c facebook ULTIM'ORA TENNIS Novak #Djokovic salta il Masters 1000 di Miami Il serbo si ferma per un infortunio alla spalla destra #SkySport #SkyTennis x.com