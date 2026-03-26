Ritorna la Passione Vivente a Joppolo | appuntamento domenica delle Palme

Domenica delle Palme segna il ritorno della Passione Vivente a Joppolo, dopo sei anni di interruzione. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Agostino Nifo” in collaborazione con la Parrocchia di San Sisto II° e riceve il patrocinio del Comune. La rappresentazione si svolge nel centro del paese e coinvolge diverse persone della comunità locale.

Dopo sei anni di pausa, la tradizionale Passione Vivente torna a Joppolo (VV) grazie all’impegno dell’Associazione Culturale “Agostino Nifo”, in collaborazione con la Parrocchia di San Sisto II° e con il patrocinio del Comune. L’evento, che si terrà domenica delle Palme con inizio alle ore 19,00, rappresenta uno dei momenti più attesi della vita culturale e religiosa del piccolo centro vibonese. La manifestazione, che mette insieme veterani della rappresentazione e numerosi giovani desiderosi di partecipare, proporrà una fedele ricostruzione della Passione e morte di Gesù Cristo, attraverso una spettacolare rappresentazione teatrale itinerante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ritorna la Passione Vivente a Joppolo: appuntamento domenica delle Palme Articoli correlati Leggi anche: Ariano Irpino celebra la Domenica delle Palme con la XII edizione della Via Crucis vivente ‘La Passione Vivente nella Benevento Romana’, l’appuntamento è per sabato alle 19.30Tempo di lettura: 2 minuti Benevento si prepara ad accogliere uno degli eventi più suggestivi e coinvolgenti del periodo pasquale: ‘La Passione... Approfondimenti e contenuti su Passione Vivente Temi più discussi: Passione Vivente a Rocca Imperiale; Chieti, torna la Passione vivente: sabato 28 marzo la XV edizione a Brecciarola; Foggia, torna la Passione Vivente in piazza Giordano: spettacolo tra fede, teatro e tradizione; Foggia, torna la Passione Vivente in Piazza Umberto Giordano. Ritorna la Passione Vivente a Joppolo: appuntamento domenica delle PalmeDopo sei anni di pausa, la tradizionale Passione Vivente torna a Joppolo (VV) grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Agostino Nifo, in ... laprimapagina.it Castelluccio Valmaggiore riscopre le sue radici: il 29 marzo torna la suggestione della Passione ViventeCastelluccio Valmaggiore si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e memoria storica. Domenica 29 marzo, alle ore 16:00, le strade del paese ospiteranno la Passione Vivente, una rievocaz ... foggiacittaaperta.it Canosa di Puglia, 29 marzo 2026 : La Passione Vivente “Tutto é Compiuto” - facebook.com facebook Verso la Pasqua, a Joppolo grande attesa per la Passione Vivente x.com