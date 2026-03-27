Non solo Rosi | la gattina Elettra colpita come un pallone a Roma morta dopo 8 mesi d'agonia

Una gattina di nome Elettra è morta dopo otto mesi di sofferenza a causa di un episodio di violenza avvenuto vicino al cimitero del Verano a Roma. La violenza ha causato gravi ferite alla piccola, che sono risultate fatali. Il fatto ha suscitato attenzione e si è verificato un episodio simile a quello di un'altra gatta chiamata Rosi.

La gattina Elettra è morta dopo un'atroce violenza, colpita come un pallone vicino al cimitero del Verano a Roma. L'appello: "Come Rosi stuprata si indaghi e chi sa parli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma: Rosi non mangia, ha un’infezione diffusaLa gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma è ancora molto grave e in prognosi riservata.

Gattina Rosi stuprata a Roma, il veterinario: “Ha ripreso un po’ a mangiare, per le ferite serve tempo”Il Centro Veterinario Specialistico di Roma ha aggiornamenti su Rosi, la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste: "Sta meglio, ha ripreso un po'...

Una raccolta di contenuti su Non solo Rosi la gattina Elettra...

Temi più discussi: Basta stupri, Rosi ti vendicheremo. Tor Tre Teste non ci sta: pronta una fiaccolata per la gatta violentata; Gattina stuprata a Roma: non chiamatela follia; Roma, orrore a Tor Tre Teste: gattina vittima di uno stupro, è in condizioni gravi; Gattina Rosi violentata e lasciata in agonia a Tor Tre Teste, orrore a Roma. I veterinari: Lotta e prova a mangiare.

Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma: Rosi non mangia, ha un’infezione diffusaLa gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma è ancora molto grave e in prognosi riservata. Ha bisogno di un sondino naso-gastrico, perché non mangia e ha un’infezione settica diffusa per ... fanpage.it

Gattina stuprata a Roma, come sta la piccola Rosi: «Per la ferita ci sarà da aspettare, ma siamo fiduciosi»C'è un intero quartiere, e ormai un'intera città, che fa il tifo per Rosi. La gattina di Tor Tre Teste, rinvenuta in condizioni disperate dopo aver subito una ... leggo.it

"Aggiornamenti su Rosi Rosi non è più in pericolo immediato, ma resta fragile. Sta rispondendo alle cure, ha ricominciato a mangiare e i suoi parametri vitali stanno lentamente migliorando. Non è ancora fuori pericolo: il percorso è lungo e richiede attenzion - facebook.com facebook

Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma: Rosi non mangia, ha un'infezione diffusa x.com