La Commissione europea ha iniziato a valutare le possibili conseguenze di un conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran. Bruxelles si sta preparando alle eventuali ripercussioni di questa escalation, mentre all’interno dell’Unione ci sono opinioni divergenti su come procedere. Le discussioni tra i membri della Commissione proseguono, con l’obiettivo di definire eventuali strategie e misure da adottare in vista di possibili sviluppi futuri.

"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen ieri ha iniziato a prepararsi alle ripercussioni della guerra di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica d’Iran, annunciando una serie di iniziative per proteggere gli europei dalle “conseguenze avverse” nei settori dell’energia, della sicurezza interna e della migrazione. Il lavoro inizierà subito con un’intensificazione del sostegno agli sforzi di evacuazione e rimpatrio dei cittadini europei bloccati in medio oriente. Sarà attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, ha annunciato la Commissione dopo una riunione del cosiddetto “collegio di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ue si prepara alle ripercussioni della guerra contro l’Iran, ma è divisa

Iran, lanciato il nuovo missile Sayyad-3: Teheran si prepara alla guerra con gli UsaLe forze dei Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno annunciato di aver testato con successo il nuovo missile navale a lungo raggio Sayyad-3, nel...

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Missili del regime contro Israele. Colpita base a Cipro: rinviato il vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno un mese»Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato dei droni sopra Abu Dhabi.

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Approfondimenti e contenuti su L’Ue si prepara alle ripercussioni...

Temi più discussi: La Commissione UE si prepara agli effetti della guerra di USA e Israele all'Iran: focus su sicurezza ed energia; Unione Europea divisa sulle tensioni Iran-Usa. Kallas dura con il regime di Teheran; Blog | Trump e Netanyahu attaccano l'Iran, l'Ue si accoda: un esempio da manuale di 'violenza epistemica'; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato.

L'Ue avvisa l'Iran: Basta attacchi nel Golfo. Allerta rappresaglieDavanti alla Furia Epica di Donald Trump e ai Pasdaran che promettono vendetta, l'Europa trova una momentanea posizione comune, e pur senza schierarsi militarmente, avverte Teheran che gli attacchi ag ... ansa.it

La Commissione UE si prepara agli effetti della guerra di USA e Israele all’Iran: focus su sicurezza ed energiaUrsula von der Leyen riunisce il Collegio per la Sicurezza e partorisce una linea d'azione: sostegno per evacuazioni e rimpatri, monitoraggio di trasporti e commercio nel Mar Rosso, cooperazione raffo ... eunews.it

Iran, la linea Meloni: obiettivo diplomazia e italiani in sicurezza x.com

Cosa intende raggiungere l'attacco all'Iran di israeliani e americani - facebook.com facebook