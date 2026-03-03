L’Ue si prepara alle ripercussioni della guerra contro l’Iran ma è divisa

La Commissione europea ha iniziato a valutare le possibili conseguenze di un conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran. Bruxelles si sta preparando alle eventuali ripercussioni di questa escalation, mentre all’interno dell’Unione ci sono opinioni divergenti su come procedere. Le discussioni tra i membri della Commissione proseguono, con l’obiettivo di definire eventuali strategie e misure da adottare in vista di possibili sviluppi futuri.

"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen ieri ha iniziato a prepararsi alle ripercussioni della guerra di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica d'Iran, annunciando una serie di iniziative per proteggere gli europei dalle "conseguenze avverse" nei settori dell'energia, della sicurezza interna e della migrazione. Il lavoro inizierà subito con un'intensificazione del sostegno agli sforzi di evacuazione e rimpatrio dei cittadini europei bloccati in medio oriente. Sarà attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, ha annunciato la Commissione dopo una riunione del cosiddetto "collegio di sicurezza".

