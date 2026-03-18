Non solo Hormuz | così l' Iran allarga il tiro della guerra del petrolio e raggiunge anche il mediatore Oman

L’Iran ha aperto un nuovo fronte nella disputa sul petrolio, colpendo anche le installazioni e le navi cisterna vicino alla regione di Oman, oltre allo stretto di Hormuz. Le azioni si sono concentrate a est dello stretto, coinvolgendo depositi e porti strategici, e hanno portato a colpi contro imbarcazioni di trasporto di greggio. Nessuna parte ha ancora dichiarato ufficialmente le motivazioni di queste operazioni.

La sfida su Hormuz va oltre le forche caudine dello Stretto. Lo rivelano i precisi strike iraniani sugli impianti per il greggio a Fujairah, uno dei sette mini-Stati che compongono gli Emirati, e contro le petroliere nel Golfo di Oman. Bersagli a oriente del passaggio marittimo oggi sotto una minaccia costante. I colpi dei pasdaran servono a compromettere quanto più possibile le esportazioni petrolifere incidendo sulla logistica, sui trasporti, sui depositi. Chiara l’attenzione su Fujairah, punto di arrivo della pipeline che evita, per via terrestre, Hormuz. La sola a rappresentare un’alternativa insieme a quella che dall’Arabia Saudita porta a Yanbu sul Mar Rosso e che negli ultimi giorni ha visto aumentare il flusso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Non solo Hormuz: così l'Iran allarga il tiro della guerra del petrolio e raggiunge anche il «mediatore» Oman Articoli correlati L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente. Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelle Aggiornamenti e notizie su Non solo Hormuz così l'Iran allarga il... Temi più discussi: Non solo Hormuz: così l'Iran allarga il tiro della guerra del petrolio e raggiunge anche il mediatore Oman; I 5mila marines, gli F-35B e non solo: così gli Usa si preparano a liberare lo Stretto di Hormuz. La strategia; Economiche e distruttive: così Teheran mina lo Stretto di Hormuz; Stretto di Hormuz bloccato, l’Iran attacca tre mercantili: Petrolio a 200 dollari. Non solo Hormuz: così l'Iran allarga il tiro della guerra del petrolio e raggiunge anche il «mediatore» OmanColpi a est dello stretto di Hormuz, dove si trovano depositi e porti strategici. Nel mirino le navi cisterna. Sotto attacco anche il Sultanato (che ospita basi britanniche) ... msn.com I 5mila marines, gli F-35B e non solo: così gli USA si preparano a liberare lo Stretto di HormuzLa guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump? Nonostante pubblicamente il commander-in-chief e ... msn.com Trump sullo Stretto di Hormuz: “Chiedo aiuto agli altri per testarli, non perché ne abbiamo bisogno” Donald Trump difende la richiesta di supporto internazionale nello Stretto di Hormuz: «Non perché abbiamo bisogno di loro, ma per vedere come reagiscono». - facebook.com facebook La crisi dello stretto di Hormuz non minaccia soltanto i mercati dei combustibili fossili, ma anche l'industria dei semiconduttori che dipende dall'elio prodotto in Qatar. Taiwan è particolarmente vulnerabile, e anche la filiera europea è esposta x.com