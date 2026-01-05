Anche allo stadio la campagna di prevenzione della polizia locale contro le truffe agli anziani

La polizia locale di Lecce amplia la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani con una presenza allo stadio di Via del Mare. Il progetto “TuteliAMOci” mira a sensibilizzare e informare la comunità, offrendo strumenti utili per riconoscere e prevenire eventuali truffe. Un'iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno di tutela e sicurezza delle persone più vulnerabili.

LECCE – “TuteliAMOci”, il progetto di prevenzione contro le truffe promosso dalla polizia locale di Lecce, sbarca allo stadio di Via del Mare.In occasione della partita di domani tra Lecce e Roma, diverse iniziative precederanno il calcio di inizio per trasmettere alle migliaia di tifosi presenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Anche allo stadio la campagna di prevenzione della polizia locale contro le truffe agli anziani Leggi anche: VIDEO Continua la serie della polizia locale per la prevenzione delle truffe agli anziani Leggi anche: Contro le truffe agli anziani: informazione, formazione e un ufficio mobile della polizia locale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sicurezza allo stadio di Via del Mare, scattano 4 Daspo per i tifosi salentini; Scattano quattordici daspo. Via dagli stadi per 41 anni; POLIZIA DI STATO * : «14 PROVVEDIMENTI DASPO EMESSI IN PROVINCIA DI CREMONA, CONTROLLI SERRATI CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI. La campagna “Siate Accorti” si tinge di giallorosso - Roma, lo Stadio "Via del Mare" diventa anche un luogo di sensibilizzazione e vicinanza alla comunità ed a tutto il territorio provinciale. leccesette.it

Polizia alla Barcolana con due campagne di prevenzione - La Polizia è presente nell'ambito delle iniziative promosse in occasione della regata Barcolana, a Trieste, con due campagne di prevenzione, sulla sicurezza stradale e sui rischi legati al digitale. ansa.it

Truffe agli anziani, prosegue la campagna di prevenzione della polizia: incontro a Villa Reatina - Prosegue a Rieti, la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato. ilmessaggero.it

RIAPRE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI L’annuncio del Direttore Generale Piero Doronzo in conferenza stampa: “Saranno in vendita per le restanti undici partite interne da lunedì 8 Gennaio. Questa squadra merita lo stadio pieno”. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.