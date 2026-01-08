Ventimiglia aggredita dal marito con una lama | donna si lancia dal balcone

Una donna di 44 anni è stata aggredita questa mattina a Ventimiglia dal marito all’interno della loro abitazione. Durante l’aggressione, la donna si è lanciata dal balcone, riportando un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani. La vicenda è sotto le indagini delle autorità per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Ha riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani la donna di 44 anni che questa mattina è stata aggredita dal marito all’interno di un’abitazione di Ventimiglia. L’uomo avrebbe utilizzato una lama, forse un paio di forbici. Per sfuggire alla furia del coniuge, la donna ha cercato una via di fuga gettandosi dal balcone. I soccorsi e le condizioni della vittima La donna è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

