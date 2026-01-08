Donna si getta dal balcone per fuggire dal compagno | Lui l' aveva accoltellata

Una donna di Ventimiglia si è lanciata dal balcone del primo piano per evitare un'aggressione da parte del suo compagno, che avrebbe tentato di ferirla con un coltello. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere in sicurezza la situazione e di soccorrere la donna, che ha riportato ferite non gravi. L'episodio evidenzia la gravità delle violenze domestiche e la necessità di interventi tempestivi.

Una donna si è gettata dal balcone di casa, situato al primo piano di un'abitazione di Ventimiglia, per sfuggire all'uomo con cui viveva che l'avrebbe accoltellata.

