Non mangiateli sono pericolosi Allarme nei supermercati italiani | scatta il ritiro

Recentemente, Despar ha avviato un richiamo di un lotto di filetti di nasello surgelati, a causa di un possibile rischio fisico derivante dalla presenza di corpi estranei nel prodotto. La decisione mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire eventuali incidenti. Si consiglia di verificare le confezioni e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità per eventuali chiarimenti o sostituzioni.

La catena di supermercati Despar ha disposto un richiamo dal commercio di un lotto di filetti di nasello surgelati a causa di un potenziale rischio fisico per i consumatori, dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. La notizia è stata diffusa direttamente dalla catena attraverso i propri canali ufficiali. Il prodotto coinvolto è confezionato e venduto a marchio Despar esclusivamente nei punti vendita del gruppo. Si tratta di buste preconfezionate da 800 grammi ciascuna, al netto della glassatura, di Filetti di nasello atlantico surgelati. I filetti ritirati dal commercio sono prodotti per Despar Italia S.

