Epatite A in Italia arriva il divieto in tutta la città | Non mangiateli

A Napoli, le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento dei casi di epatite A. In risposta, il sindaco ha emesso un divieto totale di consumo di alcuni alimenti considerati a rischio. La misura mira a frenare la diffusione della malattia nella città e sarà in vigore fino a nuove comunicazioni. Nessun dettaglio sulle fonti o sugli alimenti coinvolti è stato reso pubblico.

A Napoli cresce l’attenzione delle autorità sanitarie per l’incremento dei casi di epatite A, un quadro che ha portato il sindaco Gaetano Manfredi ad adottare un provvedimento urgente con l’obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione. La decisione si basa sulla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro, che ha evidenziato un aumento dell’incidenza del virus: la diffusione risulta dieci volte superiore alla media dell’ultimo decennio e 41 volte maggiore rispetto alla media registrata nell’ultimo triennio. L’andamento dei dati conferma una crescita rapida. Le segnalazioni sono passate da 3 casi a gennaio a 19 casi a febbraio, fino a raggiungere 43 casi nei primi 19 giorni di marzo, secondo la ricostruzione riportata dagli uffici sanitari territoriali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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