Italia Irlanda del Nord Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Francesco Calabrò – VIDEO

Al termine della partita tra Italia e Irlanda del Nord, i commentatori Paolo Rossi e Francesco Calabrò sono intervenuti in diretta su Juventusnews24 per analizzare l'incontro. Durante il collegamento sono stati discussi i momenti principali della sfida e le azioni più significative. È stato trasmesso un video con le immagini e le reazioni degli ospiti, che hanno commentato l'andamento della partita.

Italia Irlanda del Nord, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi e Francesco Calabrò – VIDEO. L’ Italia di Gennaro Gattuso è scesa in campo alla New Balance Arena contro l’ Irlanda del Nord quest’oggi, nel match valido per le semifinali playoff per i Mondiali 2026. LA CRONACA DI ITALIA IRLANDA DEL NORD L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi e Francesco Calabrò. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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