Addio a Fra Domenico Russo si è spento a 51 anni dopo una lunga malattia

Questa mattina a Foggia è morto Fra Domenico Russo, a soli 51 anni. Aveva combattuto una lunga malattia e si è spento pochi giorni dopo il suo compleanno, il 3 febbraio. Russo aveva consacrato la sua vita nel Santuario della Madonna Incoronata, dove aveva firmato la sua prima professione religiosa nel febbraio 2019. Lascia un vuoto nel mondo religioso e tra chi lo conosceva da vicino.

Di Vieste,dopo aver espresso i voti religiosi, era stato trasferito presso la comunità orionina di Roma. Il ricordo del comitato di Santa Maria Merino Era gravemente malato. Per la sua imponente statura era stato ribattezzato 'Domenicone'. Dopo aver espresso i voti religiosi, era stato trasferito presso la comunità orionina di Roma. "La devozione verso Santa Maria, che ha sempre propagandato anche a Roma, sicuramente gli è servito per il suo definitivo saluto alla vita quotidiana e soprattutto negli ultimi giorni di sofferenza che lui non ha mai fatto pesare su nessuno, anzi tante volte si è detto disposto ad accettare".

