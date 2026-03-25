Una tradizione lunga 40 anni Brisighella resta senza le Feste medioevali | Regole stringenti e costi troppo alti

Le Feste medioevali di Brisighella, in programma da circa 40 anni, sono state annullate anche quest'anno. La decisione è stata presa a causa di regole molto rigide e dei costi elevati. La manifestazione, che si era fermata temporaneamente solo durante il Covid e l'alluvione, non si svolgerà anche in questa stagione, lasciando incertezza sul suo ritorno futuro.

Il ritiro di un organizzatore fa saltare la popolare rievocazione storica, ma il rischio è che la situazione di ripeta anche nei prossimi anni. Per 'consolare' gli appassionati arriva il Palio della Manesca Si erano fermate solo per il Covid e per l'alluvione, ora arriva un nuovo anno di stop per le feste medioevali di Brisighella e tante ombre sul futuro della manifestazione. "Con dispiacere annunciamo che le feste medioevali 2026 non si terranno. Ringraziamo per l'interesse dimostrato e speriamo di potervi accogliere in un'altra occasione". Questo il laconico messaggio sui social dall'associazione Feste Medioevali Brisighella 1413 che ha provocato un immediato moto di tristezza in tanti cittadini e molti appassionati del territorio ravennate (e non solo), affezionati a questa storica manifestazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Una tradizione lunga 40 anni, Brisighella resta senza le Feste medioevali: "Regole stringenti e costi troppo alti" Articoli correlati Leggi anche: "Costi alti e normative stringenti. Le Feste Medioevali non si terranno" "Unione Terre di Pianura? Costi troppo alti"Unione Terre di Pianura: la fusione respinta dai cittadini, attuata per via amministrativa.