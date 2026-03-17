Il Milan potrebbe perdere anche Christian Pulisic al termine della stagione. L’attaccante statunitense, come Rafael Leao, non sarebbe più considerato incedibile dalla società. La situazione di Pulisic, che si era trasferito in rossonero questa estate, sembra aver cambiato direzione, alimentando i sospetti sulla sua eventuale partenza.

Non soltanto Rafael Leao nell'occhio del ciclone, in questi giorni, dopo quanto successo durante e dopo Lazio-Milan, ma anche uno dei motivi delle sue lamentele, ovvero Christian Pulisic. Il portoghese, infatti, nella sua sceneggiata con polemiche durante la sostituzione di domenica sera all'Olimpico, ce l'aveva con il compagno di squadra, che non gli aveva servito il pallone in due azioni potenzialmente pericolose. Stamattina si parla di un possibile addio di Leao a fine stagione in caso di offerte, ma un discorso simile il 'Corriere della Sera' oggi in edicola lo ha fatto anche per l'irriconoscibile Pulisic. Dopo una prima parte di stagione al top, il numero 11 rossonero si è fermato al 28 dicembre 2025 e al gol che aveva rotto gli equilibri nel match in casa poi vinto contro l'Hellas Verona per 3-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, anche Pulisic non è più incedibile: c’è un sospetto che inizia a farsi strada

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