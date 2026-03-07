Una sfida che spalanca la porta della gloria Il Bassano di Bertolucci sulla strada del Cgc

Una sfida di prestigio e che può spalancare le porte verso la gloria. Nella speranza che tale gloria non sia vana il Cgc Viareggio, che ha affinato la preparazione in una intensa settimana, è partito per quel di Trissino dove oggi alle 15 affronterà in semifinale il Bassano di Alessandro Bertolucci attuale capolista in campionato. Partita dalle mille sfaccettature ed anche dalle mille insidie. Insidie dovute alla forza dall’avversario e corroborate dalla preparazione tattica ed analitica del suo condottiero, ma c’è un però che non fa del Cgc di Mirco De Gerone un agnello sacrificale. Guardando la stagione i giallorossi veneti hanno perso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una sfida che spalanca la porta della gloria. Il Bassano di Bertolucci sulla strada del Cgc Leggi anche: Trump apre a un “deal” con Cuba e spalanca la porta alla Cina sul petrolio del Venezuela L’incognita Dortmund sulla strada della Dea: la sfida tattica di Niko KovacIl Signal Iduna Park si prepara a vestire l’abito delle grandi occasioni per un playoff di Champions League che promette scintille e contrasti... Altri aggiornamenti su Una sfida che spalanca la porta della.... Discussioni sull' argomento Coppa Italia: il CGC Viareggio sfida in semifinale Bassano per guadagnare la finale; Una sfida che spalanca la porta della gloria. Il Bassano di Bertolucci sulla strada del Cgc. Sarzana match amarcord. Arriva il Bassano degli exI veneti guidati da Alessandro Bertolucci per anni tecnico dei rossoneri. In campo anche Ipinazar e Cardella. Grandi ricordi, ma dobbiamo batterli.... Non una partita come le altre e non solo per lo ... lanazione.it Arriva il super Bassano capolista. Il Forte ritrova Ale BertolucciL’allenatore dello scudetto sta portando in alto i veneti. All’andata i rossoblù sfiorarono la grande impresa. msn.com INFORMAZIONI PER LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA FRA BASSANO 1954 E VIAREGGIO CAMPO DI GIOCO TRISSINO, SABATO ORE 15. DEDICATA AL PUBBLICO/TIFOSERIA DEL BASSANO LA GRADINATA PRINCIPALE. COSTO BIGLIETTO : I - facebook.com facebook