Nuovo palasport a Maglie per l’inaugurazione ospite Fefè De Giorgi
Domani a Maglie si apre ufficialmente il nuovo palasport. La cerimonia di inaugurazione si svolge alle 18 in via Lecce, con la presenza di Fefè De Giorgi, invitato speciale. La struttura, moderna e spaziosa, si rivolge a sportivi, scuole, associazioni e famiglie della zona.
Appuntamento domani per l'apertura dell'impianto da parte dell'amministrazione cittadina. Per l'occasione il sindaco Ernesto Toma conferirà una targa al commissario tecnico della nazionale italiana di volley "La presenza di De Giorgi, poi – prosegue -, rafforza il valore simbolico dell'iniziativa – conclude il primo cittadino -, la sua esperienza è un messaggio forte per i ragazzi: impegno, squadra e responsabilità. Valori che come amministrazione vogliamo sostenere ogni giorno".
