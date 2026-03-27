Noelia Castillo, giovane donna spagnola di 25 anni, è deceduta dopo aver ricevuto l’autorizzazione all’eutanasia. Era stata vittima di violenza sessuale da parte del suo compagno e di tre altri giovani in discoteca. Il legale della famiglia ha dichiarato che “abbiamo fallito tutti”. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Noelia Castillo, la ragazza spagnola di 25 anni vittima di violenza sessuale da parte del suo compagno e di tre giovani in discoteca, è morta. Ha usufruito dell’eutanasia alla fine di un contenzioso giudiziario lungo quasi due anni, per l’opposizione del padre. La ragazza era rimasta paraplegica dopo un tentativo di suicidio dovuto ai trascorsi di violenza, dopo essersi lanciati dal quinto piano. Le conseguenza la tenevano sulla sedia a rotelle, con sofferenze fisiche e psicologiche. A luglio del 2024 aveva chiesto di porre fine alla sua vita ma il papà, sostenuto dall’associazione conservatrice Abogados cristiano, era riuscito a sospendere l’eutanasia alla vigilia della data fissata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Noelia, la giovane spagnola rimasta vittima di abusi, è morta con l’eutanasia. Il legale della famiglia: “Abbiamo fallito tutti”

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Torniamo in Europa con un editoriale di El Pais: "La morte dignitosa di Noelia Castillo. I tentativi di ostacolare per vie legali il diritto della giovane donna all'eutanasia non hanno fatto altro che prolungare le sue sofferenze." @CostanzaSpocci x.com