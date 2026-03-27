Noelia Castillo è morta | l'eutanasia dopo lo stupro l’attesa di 601 giorni e l’ultima notte con la mamma

Noelia Castillo, una giovane donna di 25 anni, è morta attraverso il suicidio assistito dopo un’attesa di 601 giorni. La ragazza aveva deciso di mettere fine alla propria vita dopo essere rimasta paralizzata, in seguito a un tentativo di suicidio fallito e dopo aver subito una violenza di gruppo nel 2022. L’ultima notte è stata trascorsa con la madre.

Noelia Castillo è morta con suicidio assistito dopo un'attesa di 601 giorni. La 25enne aveva chiesto l'iniezione dopo essere rimasta paralizzata in seguito a un tentativo di togliersi la vita dopo una violenza di gruppo subita nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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