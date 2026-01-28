Tentano furto in un appartamento ma vengono scoperti | colpi d' arma da fuoco in aria prima della fuga

Ieri sera tre ladri hanno provato ad entrare in un appartamento vuoto in via Napoli, a Castellammare di Stabia. Sono stati scoperti e, per intimidire, hanno sparato alcuni colpi in aria prima di darsi alla fuga. L’abitazione, disabitata e senza oggetti di valore, era già priva di chi ci viveva, visto che un uomo è morto nell’appartamento lo scorso maggio. La polizia sta indagando per trovare i responsabili.

Ieri sera tre malviventi sono entrati in un appartamento disabitato e privo di oggetti di valore, già occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso, in una palazzina di via Napoli a Castellammare di Stabia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni residenti si sarebbero accorti del tentativo di furto e avrebbero cercato di fermare i tre, urlando e lanciando oggetti contro di loro. Prima di darsi alla fuga, i malviventi avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco in aria, uno verosimilmente a salve e un altro calibro 7,65. Non si sono registrati feriti. Sono in corso le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.

