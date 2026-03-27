Nissan Micra la prova nel traffico di Roma | come va autonomia e prezzi

La sesta generazione della Nissan Micra, completamente elettrica, è stata testata nel traffico di Roma. Sono stati valutati aspetti come il comportamento su strada, l’autonomia e i prezzi di vendita. La prova si è concentrata sulle prestazioni in condizioni di congestione e con vari livelli di utilizzo della batteria. Sono stati inoltre analizzati i costi di acquisto e le caratteristiche tecniche del veicolo.

Nuova Micro-rivoluzione in arrivo. Ad oltre trent'anni di distanza dal successo globale centrato, soprattutto, con la K11 del 1992 e la K12 del 2003, Nissan Micra è pronta a calcare nuovamente le strade europee. Dopo tre anni di assenza la celebre citycar giapponese, giunta alla sesta generazione, viene proposta in una versione elettrica che incarna perfettamente i valori (indicati in un'ambiziosa visione a lungo termine, affiancata dal cosiddetto Re:Nissan plan, con obiettivi e scadenze fissate rispettivamente per il 2030 e, per quanto riguarda il target Carbon neutral, per il 2050) e le priorità indicate dal marchio nella propria strategia attuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nissan Micra, la prova nel traffico di Roma: come va, autonomia e prezzi Articoli correlati La Nissan Micra torna elettrica: prova tra le strade di Roma della nuova citycar giapponeseDall’Eur al centro storico passando per la Cristoforo Colombo, il traffico dei lungoteveri e la salita verso il Gianicolo. Nissan Micra, la prova de Il Fatto.it – Un tocco di stile veloce e silenzioso in città – FOTO‹ › 1 / 6 Nuova Nissan MICRA_Dinamiche (14) ‹ › 2 / 6 Nuova Nissan MICRA_Dinamiche (3) ‹ › 3 / 6 Nuova Nissan MICRA_Dinamiche (8) ‹ › 4 / 6 Nuova... Nuova Nissan MICRA 2026: 150 CV tra sampietrini e traffico. Meglio della R5 Contenuti utili per approfondire Nissan Micra Temi più discussi: Nissan Micra, la prova de Il Fatto.it – Un tocco di stile veloce e silenzioso in città – FOTO; La Nissan Micra elettrica è tornata citycar per eccellenza. La prova sulle strade di Roma; Nissan Micra, la nostra prova dell'auto elettrica pensata per muoversi agilmente in città; Nissan Micra 2026, missione Roma: come va la nuova elettrica tra sampietrini e traffico caotico | Quattroruote.it. La Nissan Micra elettrica è tornata citycar per eccellenza. La prova sulle strade di RomaROMA – A spasso per le vie di Roma con la nuova Nissan Micra. Più che un semplice test, quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi è stato un banco di prova per capire quanto e come, nella sua sesta g ... repubblica.it La sesta generazione della citycar giapponese, solo elettrica, alla prova nel traffico urbano della CapitaleNuova Micro-rivoluzione in arrivo. Ad oltre trent'anni di distanza dal successo globale centrato, soprattutto, con la K11 del 1992 e la K12 del 2003, Nissan Micra è pronta a calcare nuovamente le ... gazzetta.it La nuova Nissan Micra è pronta a conquistarti con il suo mix perfetto di stile, tecnologia e praticità urbana. Linee moderne e dinamiche, interni curati nei dettagli e una guida agile la rendono l’alleata ideale per muoversi in città con comfort e sicurezza. Graz - facebook.com facebook