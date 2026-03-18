Nissan Micra la prova de Il Fattoit – Un tocco di stile veloce e silenzioso in città – FOTO

Il sito Il Fatto.it ha pubblicato una prova su Nissan Micra, evidenziando il suo carattere veloce e silenzioso in città. La recensione include diverse foto che mostrano il design e alcune delle sue caratteristiche dinamiche. La Nissan Micra viene descritta come una vettura adatta alla guida urbana, con un tocco di stile evidente anche nelle immagini pubblicate.

‹ › 1 6 Nuova Nissan MICRADinamiche (14). ‹ › 2 6 Nuova Nissan MICRADinamiche (3). ‹ › 3 6 Nuova Nissan MICRADinamiche (8). ‹ › 4 6 Nuova Nissan MICRADinamiche (33). ‹ › 5 6 Nuova Nissan MICRADinamiche (39). ‹ › 6 6 Nuova Nissan MICRAInterni (1) (4). Dal 1982 a oggi la Micra è la Nissan più conosciuta in Europa, superando la Qasqhai di un solo punto percentuale. Una fama che deriva soprattutto dal successo della seconda e della terza generazione, vendute rispettivamente tra il 1992 e il 2002, e tra il 2002 e il 2010. La quarta e la quinta generazione, invece, sono state meno apprezzate delle precedenti, per motivi diversi: la prima ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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