Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli atei

A scuola di Chiusi, in provincia di Siena, sono state sospese le benedizioni dopo una diffida da parte dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar). La decisione è stata comunicata dalle autorità scolastiche in seguito alle richieste dell’organizzazione, che aveva contestato la presenza di rituali religiosi nelle attività scolastiche. La sospensione riguarda tutte le istituzioni dell’area interessata.

Chiusi (Siena), 20 marzo 2026 – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti ( Uaar ) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale, l’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi in merito al tradizionale giro di benedizioni pasquali che da sempre viene consentito all’asilo, alle elementari e alle medie, senza ovviamente alcun obbligo da parte degli studenti. Una diffida che ha scatenato polemiche nella cittadina etrusca, esplose ieri sui social con dichiarazioni e commenti al vetriolo da parte dei genitori. Parla la preside. Ma andiamo con ordine. Tutto inizia con una decisione del consiglio di istituto e una circolare della dirigente scolastica, Daria Moscillo, che ha stilato un calendario con giorni e orari di visita del parroco per le benedizioni nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli atei Articoli correlati Scavi selvaggi per fibra e condotte idriche: stop alle autorizzazioni, il Comune diffida le societàDal Comune di Fondi arriva una diffida ufficiale a tutte le società che hanno effettuato scavi selvaggi sul territorio comunale senza provvedere, nei... «Nessuno stop alle condanne a morte in Iran: da Trump sciocchezze», Teheran e la smentita dopo lo stop all’attacco Usa – La direttaNel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli Ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione...