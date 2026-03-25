Chiusi stop benedizioni pasquali a scuola dopo la diffida degli atei

A Chiusi le benedizioni pasquali nelle scuole sono state sospese a seguito di una diffida da parte di un'associazione di atei. Il sindaco ha dichiarato che il principio della laicità scolastica si basa sulla libertà di scelta, confermando l'interruzione delle cerimonie religiose nelle strutture scolastiche. La decisione ha suscitato reazioni e commenti da parte di vari rappresentanti locali.

Chiusi (Siena) – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale, l’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi in merito al tradizionale giro di benedizioni pasquali che da sempre viene consentito all’asilo, alle elementari e alle medie, senza ovviamente alcun obbligo da parte degli studenti. Una diffida che ha scatenato polemiche nella cittadina etrusca, esplose ieri sui social con dichiarazioni e commenti al vetriolo da parte dei genitori. Ma andiamo con ordine. Tutto inizia con una decisione del consiglio di istituto e una circolare della dirigente scolastica, Daria Moscillo, che ha stilato un calendario con giorni e orari di visita del parroco per le benedizioni nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Chiusi, stop benedizioni pasquali a scuola dopo la diffida degli atei Articoli correlati Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli ateiChiusi (Siena), 20 marzo 2026 – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale,... Leggi anche: Siena, stop alle benedizioni pasquali a scuola Contenuti utili per approfondire Chiusi stop benedizioni pasquali a... Argomenti discussi: Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli atei. Stop alla benedizione. Lojudice: Mi dispiace, attacco strumentale ma rispettiamo le leggiIl cardinale interviene sull’episodio della scuola di Chiusi Si poteva trovare una soluzione, in tanti anni nessuna lamentela. Lo stato deve essere laico, ma non vogliamo essere discriminati. lanazione.it Niente benedizione a scuola. I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche RogazioniE’ la risposta delle famiglie di Chiusi alla diffida firmata dall’Unione degli Atei e degli Agnostici ... msn.com